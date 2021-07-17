Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını, 2 hektarlık alanda zarara neden oldu.
Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 helikopter ve 23 kişilik ekibin hem havadan hem de karadan yaptığı çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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