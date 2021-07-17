YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

17.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangını, 2 hektarlık alanda zarara neden oldu.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 helikopter ve 23 kişilik ekibin hem havadan hem de karadan yaptığı çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtıMedya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Denizli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.