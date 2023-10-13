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Denizli’de Cumhuriyete özel turnuvalar başlıyor

13.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlediği 10 ayrı branşta spor müsabakaları 14 Ekim günü başlıyor.

Denizli’de Cumhuriyete özel turnuvalar başlıyor

Denizli’de Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 7’den 70’e hitap eden etkinliklere başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede voleybol, judo, basketbol, güreş, tenis, tekvando, badminton, masa tenisi, okçuluk ve yüzme branşlarında özel turnuva düzenleyecek. Yüzlerce sporcunun katılacağı Cumhuriyet’in 100. yılına özel turnuvalar 14 Ekim Cumartesi günü Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Midi Voleybol Turnuvası ile başlayacak. 14-15 Ekim, 21-22 Ekim ve 28-29 Ekim olmak üzere 3 hafta sonu boyunca devam edecek müsabakalar 29 Ekim Pazar Günü Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Turnuvası ile sona erecek.

“BU BAYRAM BAŞKA KUTLANACAK”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında birçok organizasyona imza atacak Denizli Büyükşehir Belediyesinin, kentte bayram coşkusunun doyasıya yaşanması için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi bayram coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Türk milleti olarak 100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inanç, coşku ve heyecan ile cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkacağız” dedi.

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