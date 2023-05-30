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Denizli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

30.05.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, DEAŞ'a yönelik 2017'de düzenlenen operasyonlar kapsamında sınır dışı edildiği ve sahte pasaportla yurda girdiği tespit edildi.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin, 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalandığı, sınır dışı edildiği ve temin ettiği sahte Kırgızistan pasaportuyla Suriye üzerinden yeniden Türkiye'ye girdiğinin belirlendiği öğrenildi.

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