Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla A.D. yakalandı.

Zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz