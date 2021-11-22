YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

22.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla A.D. yakalandı.

Zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldüDenizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ

Denizli Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Bayramoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Kaydıhan Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.