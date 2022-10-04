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Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

04.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

Ahmet Yurttaş'ın (65) kullandığı iş makinesi, Işıklı Mahallesi'nde yürütülen dere ıslah çalışması sırasında devrildi. Operatör, iş makinesinin altında kaldı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yurttaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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