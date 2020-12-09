YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Emre Mustafa Orhan'ın kullandığı 06 HZJ 76 plakalı otomobil, Muğla yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile yolcular Armağan Kozanoğlu (29), Burak K, Ecem S. ve Büşra A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Armağan Kozanoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Kiraz Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.