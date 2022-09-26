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Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tarık Sayar ile otomobilde bulunan Tarık Durgut yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir diğer yolcu Muhammed Furkan B. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Furkan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası kaza

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