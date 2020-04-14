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Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.04.2020 00:19 | Son Güncelleme

Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 DV 691 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine yaptıkları araştırmada, otomobili Merkezefendi ilçesi sanayi bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde buldu.

Ulaştıkları sürücü Osman A'nın 1.07 promil alkollü olduğunu belirleyen ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçundan 7 bin lira ceza uyguladıkları sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracı 2 ay trafikten men etti.

Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

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Ceza drift Trafik Trafik Polisi

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