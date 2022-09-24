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Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

24.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 Rus'un öldüğü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişinin yaralandığı yangın söndürme helikopteri kazasının yaşandığı alanda incelemeler tamamlanarak enkaz kaldırıldı.

Havalimanı ile Acıgöl arasındaki araziye 21 Eylül'de düşen, Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeli RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırılan helikopterin enkaz alanında bilirkişi incelemeleri tamamlandı.

Helikopter ve parçaların, vinç yardımıyla titizlikle kaldırılarak tıra yüklendikten sonra Ankara'ya götürülmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan teknik personel Kenan Erdem taburcu edilerek memleketine döndü.

Öte yandan teknik personel Ömer Kaan Çakır ve personel yardımcı pilot Egor Turkov'un normal serviste, kaptan pilot İlya İvesenkho ve uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden 21 Eylül'de saat 13.21'de havalanan yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğramıştı.

Düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

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Denizli Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
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