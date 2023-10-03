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Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı

03.10.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Denizli’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarı 6’ncı kez kapılarını açacak.

Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı

Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlilerle buluşacağı Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı 13-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katılacağı Ege’nin en büyük kitap fuarı olacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 6.Kitap Fuarı 13-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda yapılacak. 10 gün sürecek olan kitap fuarının onur konuğu ise Denizlili ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Tuncer Baykara olacak. Denizli’nin yanında çevre illerden de rekor ziyaretin gerçekleşmesi beklenen kitap fuarına her gün çok sayıda ünlü yazar katılacak. Türkiye’nin en ünlü yazarları burada imza günleri, panel ve söyleşiler düzenleyerek hayranlarıyla buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, fuara gelen yazarların dışında ağırlayacağı sürpriz konukları Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya getirecek. Fuarda Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları bünyesinde bulunan eser sahipleri de yer alacak.

KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarını 6. kez düzenleyeceklerini belirterek, her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin hemşehrileriyle buluşacağını söyledi. Kültür ve sanat şehri Denizli’nin 10 gün boyunca ayrı bir güzellik yaşayacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız şimdiden programlarını yapsın ve 13-22 Ekim tarihleri arasında mutlaka fuarımızı ziyaret etsin. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz kitapla, yazarlarımızla, yayınevlerimizle buluşsun. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimizi 6’ncısını düzenleyeceğimiz bu güzel kültür şenliğimizi yaşamaya davet ediyorum" dedi.

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Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:58
İkindi
16:16
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Elif eczanesi
Kale
Bayramyeri eczanesi
Merkezefendi
Göveçlik eczanesi
Merkezefendi
Limoncu eczanesi
Merkezefendi
Köseler eczanesi
Pamukkale
Sifa eczanesi
Acipayam
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