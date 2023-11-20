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Denizli’de Ekim ayında 31 bin kişi uçtu

20.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Çardak Havalimanı’nda Ekim ayı süresince 31 bin 649 kişi hizmet görürken, toplamda 443 sefer yapıldı.

Denizli’de Ekim ayında 31 bin kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2023 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 75, dış hat yolcu trafiği 574 oldu. Böylece ağustosta toplam 31 bin 649 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Denizli Çardak Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise toplamda 574’e ulaştı. Yük trafiği ise ağustos ayında toplamda 299 ton oldu.

Ayrıca Ocak - Ekim aylarını içerisine alan 10 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 372 bin 677, uçak trafiği 4 bin 516, yük trafiği ise 3 bin 711 ton olarak gerçekleşti.

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