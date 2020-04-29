YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.04.2020 19:43 | Son Güncelleme

Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesiyle yaşayan emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ'da yaşayan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Güngör'ün (49) odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güngör'ün cesedi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güngör'ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Emekli Emniyet Müdür ölü Polis Şüpheli

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Denizli Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:03
Öğle
13:06
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu akşam olduğunda doruğa ulaştı

Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu akşam olduğunda doruğa ulaştı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.