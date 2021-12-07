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Denizli’de erkek arkadaşını cipiyle öldüren kadına müebbet hapis istemi

07.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de erkek arkadaşını cipiyle öldüren kadına müebbet hapis istemi

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Murat Avcı’yı cipiyle ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilek K. hakkında hazırlanan iddianamede, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Zeytinköy Mahallesi'nde 14 Ekim’de meydana gelen olayda Murat Avcı’yı (41) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dilek K. (34) hakkında hazırlanan iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay sırasında 2,66 promil alkollü olduğu belirlenen sanığın cipten inmeye çalışan Murat Avcı'yı, araçtan ayrılmasını beklemeden hızla hareket ederek yere düşürdüğü, U dönüşü yaparak üzerinden geçtiği ve tekerlek maktulün vücudunun üzerinde kalacak şekilde park ederek ölümüne sebebiyet verdiği kaydedildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu belirtilen iddianamede "kasten öldürme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçları unsurlarının oluştuğu, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın ifadesinde olayın şokuyla polisi aradığını, maktulün aracın altında olduğunu fark etmediğini, alkolün etkisiyle olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını söylediği belirtilen iddianamede, sanığın kanındaki alkol oranının hatırlamamaya neden olacak düzeyde olmadığı kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4069. Sokak'ta cipin bir kişiye çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekibi, 35 MRT 34 cipin altında kalan Murat A'nın (41) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cipi kullanan ve alkollü olduğu belirtilen Dilek K. (34) tutuklanmıştı.

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