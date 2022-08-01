YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

01.08.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

Eşi O.A. (26) tarafından iki gün önce bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi R.A'nın (22) tedavisi sürüyor.

Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan R.A'nın, bıçak isabet eden bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de hasar oluştuğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadının bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'ndeki parkta 30 Temmuz'da boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçakla yaralamış, olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kaçan zanlı daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama:Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Turizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğuTurizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
kadın koca

Denizli Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:50
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.