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Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

03.11.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını tabancayla öldüren sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ferhat E, maktul İrem E'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık, olayı planlayanın kayınvalidesi olduğunu ileri sürdü.

Kayınvalidesinin, kızı ve kocasından intikam almak istediğini savunan sanık, "Olay günü karım bana silah çekti. Annesi de 'karın seni aldatıyor' dedi." diye konuştu.

Sanık avukatı ise cinayette kullanılan silahın maktulün dayısına ait olduğunu, silahın bulunamadığını, dayısının da bulunduğu cezaevinden 'silahıma sahip çıkın' diye mektup yazdığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da sanığın sistemli olarak genç kadına şiddet uyguladığını savunarak, "Olayda bir aldatma yok. Tanıklar bir aldatma olayından bahsetmediler. Soruşturma sırasında sanığın da bu yönde beyanı yok. Haksız tahrik indirimi almak için uyduruyor. Haksız tahrik hükümleri uygulanmasın. Tehdit suçundan da ayrıca cezalandırılsın. Telefondaki 'Çok canlar yanacak' şeklindeki bulgular dikkate alınsın." diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyaya eklenen belgelerin incelenmesi için duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İrem E, 7 Haziran 2022'de, Aşağışamlı Mahallesi'nde annesinin evinin önünde 5 el ateş edilerek öldürülmüş, olay sonrası kaçan eşi Ferhat E, 18 Temmuz'da teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Daha önce eşinin başvurusu üzerine bir süre uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirlenen sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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