Denizli'de evinde Kovid-19 tedavisi gören 93 yaşındaki kişi sağlığına kavuştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan, 6 çocuk, 61 torun sahibi 93 yaşındaki Nuri Güler, evinde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, oğullarından birinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Nuri Güler'e de test uygulandı.

Sonucun pozitif çıkması üzerine Güler, evinde ilaç tedavisi gördü. Karantina boyunca öksürük ve halsizlikle boğuşan Güler, sağlığına kavuştu.

Nuri Güler, kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirterek, "Sigara, alkol hiç kullanmadım. Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi rahatsızlığım olmamıştı. Ömrü hayatımızda bunu da görmek varmış. İnşallah tüm hastalar benim gibi şifa bulur." dedi.

Güler, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise Güler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Büyüklerimizi yeterince koruyamıyoruz. Burada özellikle gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Sosyal hayatı sınırlayıp kurallara uyarak büyüklerimizi, özellikle de yaşlılarımızı korumalıyız. Herkes Nuri amcamız kadar şanslı olmayabilir. Bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İzolasyona, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya özen göstersinler ve ülke olarak koronavirüsle yürüttüğümüz mücadelede 'Ben de varım.' desinler."

