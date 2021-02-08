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Denizli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

08.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Denizli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Aralarında Bylock kullanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan ayrıca örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 6 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. TEM ekipleri tarafından düzenlenen bir diğer operasyonda ise Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan olmak üzere toplamda 2 şahıs gözaltına alındı. TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 3 ‘ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
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