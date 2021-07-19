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Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

19.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Kentte düzenlenen bir diğer operasyonda da örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla aranan 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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