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Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

09.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

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