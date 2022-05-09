Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz