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Denizli'de firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Denizli'de firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı

DENİZLİ (AA) - Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan, 5 suçtan aranan ve 56 dosyadan da yargılaması devam eden hükümlü, Denizli'nin Honaz ilçesinde gizlendiği evde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'nin (37) ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, önce çevre güvenliği aldı. Bu esnada camdan atlayarak kaçmak isteyen F.B, ekipler tarafından yakalandı.

Evde, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ele geçirildi.

5 suçtan arandığı, 56 soruşturma dosyasından da yargılaması devam ettiği belirlenen F.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan F.B. 3 yıl önce, henüz herhangi bir izlerine rastlanılmayan Soner Kızılırmak ile Murat Uğur Pınarbaş'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ancak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştı.

O dönem F.B'nin cebinden çıkan kağıtta 8 kişinin ölüm listesinin bulunduğu öne sürülmüştü.

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