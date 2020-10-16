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Denizli'de firari suç örgütü elebaşı ormanda yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.10.2020 18:44 | Son Güncelleme

Denizli'de firari suç örgütü elebaşı ormanda yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı ormanlık alanda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte katılmak ve örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek" suçlarını işlediği iddiasıyla 1 yıldır aranan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı belirlenen ormanlık alana düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı E.K. (35) yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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