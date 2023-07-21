Denizli’de geleneksel Yaz Konserleri başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz konserleri 21 Temmuz Cuma günü saat 21’de başlıyor. İncillipınar Parkı’nda gerçekleşecek olan konserde Ahmet Nuri Çağdaş sahne alacak. Ayrıca Işıl Koç, Ali Çakar, Selcen Gökcen, Tuğba Ger, İsmail Barkan, Sabahattin Gülümser, Sadi Cesuroğlu, Özgür Doğan, Ahmet Algün, Nihal Salda, Işıl Koç, Yeşim Dağlı ve Kent orkestrasının sahne alacağı konserler 20 Eylül’e kadar sürecek. Ayrıca Denizli Belediyesi tarafından yapılan paylaşımlarda da yaz boyu sürecek olan konserlere bütün Denizlili vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

