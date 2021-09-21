Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde Ömer Güven'e ait geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 araç ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması yaptığı yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.



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