YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı

Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı

09.02.2021 01:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri için olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri için olağanüstü toplandı. Pandemiyle mücadele salgını yavaşlatmak amacıyla Denizli sınırları içerisinde 1 ay süre ile her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği açıklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını ile mücadelenin gelinen aşamasında vaka sayıları belli bir düzeye inmiş olmakla beraber, zaman zaman vakalarda artış eğiliminin izlenmesi, kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların eklenmesi ve bununla beraber mutasyona uğramış korona virüsün yayılım hızının yüksekliğini göz önünde bulunduruldu. Yeniden vaka artışının önüne geçilebilmesi için fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiğini açıklayan Denizli Valiliği, konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararı açıkladı.

Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı
Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Bu kapsamda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren 1 ay süre ile müsaade edilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:43
Yatsı
19:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Denizli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Denizli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası verildi

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası verildi

Pandemi kurallarına uymayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Denizli’de narkotik operasyonu: 31 gözaltı

Denizli’de narkotik operasyonu: 31 gözaltı

Denizli’de 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL idari para cezası

Denizli’de 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL idari para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.