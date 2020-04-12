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Denizli’de hastane önleri yıkanıp dezenfekte edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.04.2020 20:56 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kentte sokağa çıkma yasağından dolayı trafik yoğunluğu yaşanmayan hastane önlerini yıkayarak, dezenfekte etti.Denizli’de sokağa çıkma yasağı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler Denizli Devlet Hastanesi önündeki Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri önündeki Üniversite Caddesi’nin yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kentte sokağa çıkma yasağından dolayı trafik yoğunluğu yaşanmayan hastane önlerini yıkayarak, dezenfekte etti.
Denizli’de sokağa çıkma yasağı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler Denizli Devlet Hastanesi önündeki Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri önündeki Üniversite Caddesi’nin yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Cadde üzerinde bulunan otobüs durakları da dezenfekte edildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı aldıkları sıkı tedbirlerin devam ettiğini belirtti. Sokağa çıkma yasağından olayı boşalan hastane önlerini yıkayıp dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Zolan, “Tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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