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Denizli'de hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

04.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Denizli'de hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir inşaat şantiyesinde yaşanan hırsızlığın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler G.A. (43), F.D. (35) ve S.A. (70), Kocabaş Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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