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Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA AA
29.03.2024 13:41
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Denizli'nin Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

A.S'nin kullandığı 20 B 9959 plakalı otomobil, Oğuz Mahallesi yakınlarındaki yolda kontrolden çıkarak A.Ç. yönetimindeki 20 PH 150 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden yan yatan otomobilinde sıkışan A.Ç. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan A.Ç. ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde ise şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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