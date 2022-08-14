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Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Coşkun Karaman idaresindeki 20 H 5967 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki kontrollü kavşakta Muzaffer Tengiz yönetimindeki 20 ALL 20 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan sürücü Karaman ile yanındaki Halil İbrahim İri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Otomobil kaza

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