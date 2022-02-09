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Denizli’de kar yağışı etkisini gösteriyor

09.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kar yağışı etkisini gösteriyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve sis özellikle Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oluyor. Tavas'ı Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlayan kara yolunda, kar yağışına bağlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgedeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Bazı araçlar yolda kaldı, trafik polisi ekipleri ulaşımın kapanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Yolda önlem ekipler, ağır tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

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