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Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda başlatılan arama çalışması sürüyor

14.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda başlatılan arama çalışması sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 9 Haziran'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gençle ilgili gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda, su kuyusunda başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması sürüyor.

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, sabah saatlerinde hızlandırıldı.

Bölgeye gönderilen 2 ekskavatör ve 1 kepçe, su kuyusuna paralel kazı çalışması yapıyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Çalışmalar ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütülüyor.

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana genişletilmişti. Araç, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası belirtilen bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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