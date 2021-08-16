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Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu

16.08.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan avukat, apart dairede ölü bulundu.

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan (41) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmada Oğuz'un en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartta kaldığı tespit edildi.

Eve giren ekipler, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Yusuf Oğuz'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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