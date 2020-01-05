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  4. Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarparak yanmaya başladı.

Yanan kamyonete ilk müdahaleyi ev sahibi ve komşuları hortumlarla yaptı.

Yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücüler Mert ve Aydoğmuş ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Kamyonet Kaza Trafik Kazası Yangın

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