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Denizli'de kaza yapan yabancı çiftin köpeğine bakan hemşireye teşekkür

13.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kaza yapan yabancı çiftin köpeğine bakan hemşireye teşekkür

DENİZLİ (AA) - Denizli'de trafik kazasında yaralanan Çekyalı çiftin köpeğine bakan hemşire, "Ringo" isimli köpeği kente gelen çiftin kızlarına teslim etti.

Denizli Devlet Hastanesinde ambulans hemşiresi olarak çalışan Emine Kaplan, 29 Eylül'de ekip arkadaşlarıyla Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale etti.

Tıra arkadan çarpan karavanda yaralanan Çekyalı Olga Selbicka (73) ve Milan Selbicky (74) çifti, sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada karavanda terrier cinsi köpeği fark eden Emine Kaplan, yara almadan kurtulan hayvanı alarak kontrol amacıyla veterinere götürdü. Kaplan, Çekyalı ailenin de onayıyla bakımını üstlendiği köpeğe 13 gün evinde baktı.

Denizli'ye gelerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anne ve babasıyla ilgilenen çiftin kızları Dana Selbicka, ülkesine dönüşü öncesinde "Ringo"yu Kaplan'dan teslim aldı.

- "Ona çok alışmıştım"

Aile üyelerinin, fedakarlığından dolayı teşekkür ettiği hemşire Kaplan, AA muhabirine, Ringo'dan ayrıldığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Çekyalı çiftin kaza nedeniyle kötü bir süreçten geçtiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Böyle bir süreçte köpeklerine baktığım için çok mutlu oldular. Çünkü köpekleriyle uzun zamandır beraberlermiş ve onlar için değeri büyükmüş. Kızları Dana ile tercüman yardımıyla biraz konuştuk. Ringo'ya evimde baktığım için minnettar olduğunu söyledi. Yaralanan çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar var ve bazı ameliyatları burada olmaları gerekiyor. Kızları işi nedeniyle gitmek zorunda kaldı ve giderken Ringo'yu da götürdü. Ona çok alışmıştım, çok iyi anlaşmıştık. Gittiğine çok üzüldüm."

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