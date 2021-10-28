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Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

28.10.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen F.Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Bu arada zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.

- Olay

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.

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