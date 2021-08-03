Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Öte yandan Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibi de söz konusu bölgeye sevk edildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 15 araçtan oluşan itfaiye grubu, bölgedeki yangınların söndürülmesine destek verecek.

Azerbaycan ve Türk bayraklı araçların Denizli kent merkezinden bölgeye sevki sırasında kara yolunda araçta olan vatandaşlar, ekipteki görevlilere sevgi gösterisinde bulundu.

Türlübey Mahallesi yakınlarında, dün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

