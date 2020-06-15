Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre, Denizli’de konut satışları yüzde 41,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayında Denizli’de konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli’de geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 41,7 azalarak, konut satışı 616 oldu. Satışı gerçekleşen 616 konutun 412’si ikinci el olarak satılırken 204’ü ilk satış olarak gerçekleşti. Denizli konut satışında yüzde 1,2’lik payla 22’inci sırada yer aldı. Kent genelinde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 27,1 artış göstererek 281 oldu. 281 ipotekli satışı gerçekleşen konutun 802i ilk satış olurken 201’i ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satış payı yüzde 36,3 olurken bu oran Denizli’de yüzde 45,6 olarak gerçekleşti. Denizli’de diğer konut satışları ise bir önceki yıla oranla yüzde 59,9 azalış göstererek 335 oldu. Bu satışların 124’ü ilk satış olurken 211’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

