YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de konut satışları yüzde 41,7 azaldı

Denizli’de konut satışları yüzde 41,7 azaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre, Denizli’de konut satışları yüzde 41,7 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayında Denizli’de konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli’de geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 41,7 azalarak, konut satışı 616 oldu. Satışı gerçekleşen 616 konutun 412’si ikinci el olarak satılırken 204’ü ilk satış olarak gerçekleşti. Denizli konut satışında yüzde 1,2’lik payla 22’inci sırada yer aldı. Kent genelinde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 27,1 artış göstererek 281 oldu. 281 ipotekli satışı gerçekleşen konutun 802i ilk satış olurken 201’i ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satış payı yüzde 36,3 olurken bu oran Denizli’de yüzde 45,6 olarak gerçekleşti. Denizli’de diğer konut satışları ise bir önceki yıla oranla yüzde 59,9 azalış göstererek 335 oldu. Bu satışların 124’ü ilk satış olurken 211’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Denizli Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.