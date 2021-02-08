Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1- 7 Şubat'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 322 kişiye toplam 289 bin 480 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza verildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 136 kişiye 122 bin 400 lira, hafta sonunda kısıtlamayı ihlal eden 135 kişiye 121 bin 500 lira ceza uygulandı.

Karantina ihlali yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 6 bin 880 lira idari para cezası verildi.

Kentte 227 iş yerini denetleyen ekipler, 797 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

