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Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavi sürecinden ayrıldığını ve kendisinin Muğla'da bir düğünde olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte hastaneye gelen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"An itibari ile Kovid-19 pozitif gelen bir kişiyi maalesef Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe ve hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedavi etmek için hem de hastalık yayılmasın diye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak tüm kurallara uyalım."

Öte yandan evinde karantinada olması gerekirken Muğla'ya düğüne giden kişiye idari ceza uygulanacağı, düğünde temas ettiği kişilerin de karantinaya alınacağı öğrenildi.

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