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Denizli'de koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Denizli'de koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 4 kuzu doğurdu.

Tepeköy Mahallesi'nde ikamet eden Halil Güldal'a ait ağıldaki gebe koyundan biri, tek batında 3'ü erkek biri dişi olmak üzere 4 kuzu yavruladı.

Güldal, AA muhabirine, ailesiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Koyunlarından birinin ilk kez tek batında dördüz doğum yaptığını anlatan Güldal, "Çok mutluyuz. Onlara özel sıcak bir bölüm hazırladık. Bir süre bu bölmede yavrularıyla birlikte rahat edecek. Daha sonra diğer koyunların arasına katılacak." diye konuştu.

Kuzuların dördünün de sağlıklı olduğunu aktaran Güldal, bu yılın bereketli geçtiğini sözlerine ekledi.

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