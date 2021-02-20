Denizli'de kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir ikametgahta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye, toplam 99 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pelitlibağ Mahallesi 1831. Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan aramalarda odada kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, 1830 lira para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 22 kişiye toplam 99 bin lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlenirken 22 kişi işlemleri için karakola götürüldü.

