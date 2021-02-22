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Denizli'de kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası

22.02.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Denizli'de kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek bir iş merkezinde kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye, toplam 112 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında bulunan bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikisi kadın 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan aramalarda odada 5 kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı, 1200 lira ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası kesildi.

Dairenin bir odasından yangın merdivenine çıkmak için sonradan kapı açıldığı da tespit edildi.

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