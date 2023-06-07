YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

07.06.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, Denizli’de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji geçtiğimiz günlere sele mahsur kalan Denizli için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08 Haziran 2023 Perşembe günü Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yağışın 08 Haziran 2023 saat 12.00’de başlayıp 20.00’da son bulacağını tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için köprüden uçtuÖnünde kaza yapan otomobile çarpmamak için köprüden uçtu
MHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdiMHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:35
Öğle
13:07
İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Seda eczanesi
Buldan
Yaren eczanesi
Pamukkale
Dilek eczanesi
Pamukkale
Moralioglu eczanesi
Merkezefendi
Çamlik eczanesi
Pamukkale
Altay eczanesi
Kale
Park eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.