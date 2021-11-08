Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Dün, mantar toplamak amacıyla annesi Emine Aksoy ile Benlik Mahallesi'ndeki dağlık alana giden Erol Aksoy, annesine ulaşamayınca durumu, jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda devam eden arama çalışmasına, vatandaşlar da destek veriyor.



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