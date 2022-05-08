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Denizli'de milli judocular nikah masasına judo kıyafetiyle oturdu

08.05.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de milli judocular nikah masasına judo kıyafetiyle oturdu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de antrenörlük yapan milli judocular Talha Enes Arıoğlu ve Ümran Şahbal, dünya evine girdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin nikah şahitliğini yaptığı düğünde, çift gelinlik ve damatlığının üzerine judo kıyafeti giydi. Piste serilen mindere çıkan çift, kısa süreli gösteri maçı yaptı. Maçı, gelin Şahbal kazandı.

Çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Allah'ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Aslında spora da katkı sağlayan hareketler bunlar. Dikkat çekme ve gençlerimizin spor yapmasına yönlendirmesi noktasında kendileri gayet güzel bir örnek olmuşlar. Gelinlik ve damatlık judo kıyafetiyle çok hoş duruyor." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu belirterek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Biz ikimiz de küçüklükten beri aynı kulüpteyiz. Bu süre zarfında birçok maçlara katıldık. Misafirlerimize judoyu tanıtma adına küçük bir gösteri hazırladık." diye konuştu.

Ümran Şahbal ise nikah masasına oturmanın hayalini kurduğunu anlatarak, "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Ancak elbiselerle biraz zor oldu ama güzeldi." şeklinde görüş belirtti.

Düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra Denizli Judo İl Temsilcisi Oğuz Çay ve sporcu arkadaşları da katıldı.

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