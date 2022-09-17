Denizli'de Miryokefalon Zaferi'nin 846. yıl dönümü kutlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 846. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Törenin ardından Kufi Boğazı'nda vatandaşların da katıldığı etkinlikler başladı.

Milletvekili Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ecdadın geçmişte büyük zaferler kazandığını söyledi.

Özkan, eylül ayının Türklerin şanlı tarihinin zaferleriyle dolu olduğunu belirterek, "Bu ayda ecdadımız Anadolu'yu yurt edinme, gönül coğrafyamızda adaleti ve barışı, huzuru, refahı egemen kılma açısından büyük zaferlere imza atmıştır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise bugünü anlamak için tarihi iyi bilmek gerektiğine dikkati çekerek, "1071'de başlayan Anadolu'ya girişimiz 846 yıl önce burada gerçekleşmiştir. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Burada hür ve bağımsız yaşıyorsak ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu mücadeleler sonucu bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında cirit atma ve motokros yarışları düzenlendi.

