YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Denizli'de moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü.

Kumkısık Mahallesi yakınlarında Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanındaki moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipleri müdahale etti.

Yangın, 32 personelin 6 itfaiye aracı, 4 iş makinesi, 11 kamyon ile yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Denizli Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Büyükşehir’den Bekilli’ye modern alt yapı
Büyükşehir’den Bekilli’ye modern alt yapı
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.