Denizli'de moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü.

Kumkısık Mahallesi yakınlarında Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanındaki moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipleri müdahale etti.

Yangın, 32 personelin 6 itfaiye aracı, 4 iş makinesi, 11 kamyon ile yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

