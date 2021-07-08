YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de motosiklet tutkunları, aşının önemine dikkati çekmek için birlikte aşı oldu

Denizli'de motosiklet tutkunları, aşının önemine dikkati çekmek için birlikte aşı oldu

08.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de motosiklet tutkunları, aşının önemine dikkati çekmek için birlikte aşı oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının önemine dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, araçlarının yanında topluca Kovid-19 aşısı oldu.

Kentte faaliyet gösteren motosiklet tutkunlarının oluşturduğu 12 kulüp, Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği (DMD) adı altında tek çatı altında toplandı.

Dernek binasının açılışı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta Kovid-19 aşısı hakkında farkındalığı artırmak isteyen motosiklet tutkunları, "Motorunuza atlayıp gezebilmek için aşı sırasına geçin" sloganıyla aşı etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekip, alanda kurulan çadırda 50 katılımcıya motosikletlerinin başında koronavirüs aşısı uygulandı.

Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gül Kınay, gazetecilere kentteki motosiklet kulüplerini dernek adı altında bir araya getirdiklerini anlattı.

Açılış etkinliği kapsamında aşı kampanyası düzenlediklerini aktaran Kınay, "Büyük bir destek aldık. Motosiklet tutkunu arkadaşlarımızdan aşılarını yaptırmayanlara burada aşı imkanı sağladık. Koronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçtik. Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Aşı ile salgın sürecini daha hızlı atlatıp daha rahat gezebileceğiz." diye konuştu.

Aşı olan motosiklet tutkunlarından Okan Tekelioğlu da salgın sürecinde aşının önemini vurgulamak istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtıMedya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Denizli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.