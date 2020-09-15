YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de obruk oluşumunu konusunda uzmanlardan uyarı

Denizli’de obruk oluşumunu konusunda uzmanlardan uyarı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Denizli’de geçtiğimiz haftalarda tarlanın ortasında oluşan obruk oluşumu meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz haftalarda tarlanın ortasında oluşan obruk oluşumu meydana geldi. Bunun üzerine çevresinde güvenlik önlemleri alınmıştı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Barış Semiz ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü görevlileri bölgede incelemelerde bulunarak değerlendirme raporu hazırlandı.

Denizli’nin Çivril ilçesi Yakacık Mahallesi, Elmalı mevkiinde çökme sonucu Süleyman Çetin’e ait ay çekirdeği ekili tarlada 10 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşumu meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mehmet Özkul, Dr. Öğr. Üyesi Suat Taşdelen, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz ile oluşturulan bir ekip tarafından yerinde inceleme yapılarak değerlendirme raporu hazırlandı.

Obruk konumu ve oluşumu
Hazırlanan rapora göre, “Jeolojik konumu Kuzey Doğu ve Güney Batı uzanımlı Çivril-Balkan Grabeni Güney Doğu ve Kuzey Batı’da sol yanal verev faylarla sınırlandırılmıştır. Kuzey Batı’da fayın yükselen bloğunda Menderes Masifi’nin mermer ve şistleri yüzeyler. Havza dolgusu tabanda çakıl taşları, üste doğru kumtaşı, kil taşı, killi kireçtaşı ve marnlarla temsil edilir. Obruk, Karbondioksit (CO2) bakımından zengin yeraltı sularının hareketi sırasında karbonatlı kayaçları eritir ve yeraltı boşlukları, daha ileri aşamada ise bu yeraltı boşluklarının tavanının çökmesi sonucu obruklar meydana gelir. Obrukların oluşumunda arazinin kaya türü ve litolojik özellikleri, yeraltı suyunun akım yönü, yeraltı suyunun ve kayacın kimyasal bileşimi ile etkilidir.”

“Tarımsal sulama amacıyla yer altı sularının aşırı derecede çekilmesi”
Hazırlanan rapora göre Türkiye’de obruk oluşumu en fazla Orta Toroslar’da ve Konya Ovası’nda görüldüğü belirtildi. Rapora göre, “Konya Ovası’ndaki obruklar, o bölgedeki Neojen istifinin killi-marnlı gölsel kireçtaşlarında zaman zaman meydana gelen çökmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Konya Ovası’nda obruk oluşumunda yeraltı suyunun bünyesinde bulunan volkanik kökenli CO2 ve diğer asidik gazların önemli çözündürme etkisi ve tektonik yapının önemi vardır. Ayrıca yapılan çalışmalarda tarımsal sulama amacıyla yer altı sularının aşırı derecede çekilmesi, obruk oluşum sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir” denildi.

“Yörede yeraltı su seviyesinin düştüğü dile getirilmiştir”
Obruğun oluşumu hakkında raporda yer alan bilgilere göre, “Yakacık obruğu kil taşı, killi kireçtaşı ve marnlarla temsil edilen Neojen yaşlı göl istifinin üst kısmında meydana gelmiştir. Obruğun meydana geldiği nokta, Baklan-Çivril Grabeni’ni Kuzey Batı’dan sınırlayan Kuzey Doğu ve Güney Batı uzanımlı verev atımlı faya çok yakındır. Obruk oluşan alanda özel şahısların ve Devlet Su İşleri’nin sondaj kuyuları bulunmaktadır. Yörede yıllar içinde yeraltı su seviyesinin düştüğü yerel halk tarafından dile getirilmiştir. Sonuç olarak Yakacık obruğu, fay zonuna yakın bir noktada, Neojen yaşlı gölsel kireç taşlarında gelişmiştir. Obruk oluşumuna yeraltında çözünmeye bağlı gölsel kireç taşlarında gelişmiş olan yeraltı boşluğunun tavanının çökmesi neden olmuştur. Yöredeki sondajlardan yapılan yeraltı suyu çekiminin de obruk oluşum sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Denetim altına alınması gerekmektedir”
Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Doç. Dr. Barış Semiz, “Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumlarında artma olabileceği düşünülmektedir. Bölgedeki tarımsal faaliyetler için yeraltından çekilen toplam su miktarının hızla azaltılması ve denetim altına alınması gerekmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Denizli Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.