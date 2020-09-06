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Denizli’de öğrenci otobüs kartlarına vize dönemi başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı” vize dönemi başladı.

Denizli’de öğrenci otobüs kartlarına vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı” vize dönemi başladı. Kartlarda vize dönemi 3 Ekim 2020’de sona erecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu öğrenci kartlarında vize dönemi başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli öğrenci kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli öğrenci kartlarının son vize tarihinin ise 3 Ekim 2020 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan kartların 6 Ekim 2020 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

Denizli’de öğrenci otobüs kartlarına vize dönemi başladı

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Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
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