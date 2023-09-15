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Denizli'de okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

15.09.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Fatih L. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan 20 S 1044 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56. ile 57. sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta Yasemin K'nin kullandığı 20 AGV 118 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Servisteki öğrencilerin de aralarında bulunduğu 14 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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